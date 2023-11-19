 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı - Son Dakika

Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı

Beslenme alışkanlığını değiştiren ve spor yapan Ata Demirer, kısa sürede zayıfladı. Eski halinden eser kalmayan ünlü komdeyen smokinli pozlarıyla hayran bıraktı.

Günden güne eriyen Ata Demirer\'in son haline beğeni yağdı
19.11.2023 12:43

Fazla kilolarından kurtulan ünlü komedyen Ata Demirer'in son hali beğeni topladı. Smokinle verdiğ pozlarını yayınlayan ünlü komedyene ünlü isimler de dahil birçok kişi övgü dolu yorumlarda bulundu.

FİT HALİ BEĞENİ TOPLADI

Son olarak "Bursa Bülbülü" ismi projesi ile karşımıza çıkan Demirer, verdiği kilolar ile zaman zaman gündeme geliyor. Günden güne fazla kilolarından kurtulan Ata Demirer, Instagram hesabından da sık sık son halini paylaşıyor. Smokinle poz veren ünlü komeyen gün güne eridiğini kanıtladı. Demirer'in fit haline Demet Özdemir başta olmak üzere birçok kişi beğeni yağdırdı.

EKMEK YEMİYOR, GÜNDE 1 SAAT YÜRÜYOR

Daha önce yaptığı açıklamada ekmek yemeyerek ve düzenli yürüyüşle kilo verdiğini söyleyen ünlü isim "Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir" demişti.

İşte Ata Demirer'den yeni pozlar...

Ata Demirer, Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sanat Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı - Son Dakika


Son Dakika
13:55 İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu
13:02 Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı! Araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor
12:55 Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var
12:57 Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
12:43 Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı
12:31 Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü
11:49 Fena yüklendiler! Alman basını, hem oyunculara hem de Nagelsmann'a verip veriştirdi
11:19 Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar
11:13 Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı
10:55 İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 14:26:07. #1.12#
SON DAKİKA: Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement