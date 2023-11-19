Günden güne eriyen Ata Demirer\'in son haline beğeni yağdı

Fazla kilolarından kurtulan ünlü komedyen Ata Demirer'in son hali beğeni topladı. Smokinle verdiğ pozlarını yayınlayan ünlü komedyene ünlü isimler de dahil birçok kişi övgü dolu yorumlarda bulundu.

FİT HALİ BEĞENİ TOPLADI

Son olarak "Bursa Bülbülü" ismi projesi ile karşımıza çıkan Demirer, verdiği kilolar ile zaman zaman gündeme geliyor. Günden güne fazla kilolarından kurtulan Ata Demirer, Instagram hesabından da sık sık son halini paylaşıyor. Smokinle poz veren ünlü komeyen gün güne eridiğini kanıtladı. Demirer'in fit haline Demet Özdemir başta olmak üzere birçok kişi beğeni yağdırdı.

EKMEK YEMİYOR, GÜNDE 1 SAAT YÜRÜYOR

Daha önce yaptığı açıklamada ekmek yemeyerek ve düzenli yürüyüşle kilo verdiğini söyleyen ünlü isim "Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir" demişti.

İşte Ata Demirer'den yeni pozlar...