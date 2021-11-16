Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Uzlaşılan 13 yapının yıkımına başlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmalarına başlanacak olan ilk yapı adasında, metruk durumda olan ya da uzlaşma sağlanan vatandaşların terk ettiği 13 yapının yıkım işlemleri tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projelerimizde hak sahiplerine maliyet yükü çıkarmadan, yerinde dönüşüm ilkesi ile mahalle dokusunu koruduğumuz Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi A Etabına yakın zamanda başlanacak. Bu kapsamda yıkımına başlanılan alanda 61 adet konut ve 5 adet işyerinden oluşan konut ticaret karma kullanımlı proje içerisinde vatandaşlarımız, her meskene ait 1 adet kapalı otopark alanı, aydınlık ve ferah daire seçenekleri ve yapı adası içerisinde siteye ait peyzaj ve sosyal alanlara sahip olacaklar" dedi.