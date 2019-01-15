Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li Pivot
2 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol, ABD'li pivot Imani McGee-Stafford'u kadrosuna kattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana
Basketbol, ABD
'li pivot Imani McGee-Stafford'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 24 yaşında ve 2,01 boyundaki Stafford ile anlaştı.
WNBA tecrübesi de bulunan tecrübeli pivot, son olarak Çin
'in Beijing Great Wall
takımında forma giydi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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