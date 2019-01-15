Son Dakika Haberleri: Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li Pivot

Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li Pivot

2 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol, ABD'li pivot Imani McGee-Stafford'u kadrosuna kattı.

Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li Pivot, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol, ABD'li pivot Imani McGee-Stafford'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 24 yaşında ve 2,01 boyundaki Stafford ile anlaştı.

WNBA tecrübesi de bulunan tecrübeli pivot, son olarak Çin'in Beijing Great Wall takımında forma giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Spor
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