Gündoğdu Adana Basketbol'a Dev Pivot

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü, uzun oyuncu sorununu 2.01'lik Amerika WNBA Ligi pivot oyuncusu Imani Mcgee Stafford'u transfer ederek çözdü.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü, uzun oyuncu sorununu 2.01'lik Amerika WNBA Ligi pivot oyuncusu Imani Mcgee Stafford'u transfer ederek çözdü.



Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü, 2.01 boyundaki pivot Imani Mcgee Stafford'u transfer etti. Başkan Mehmet Işıkay, Stafford'un takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, "WNBA'da Atlanda Dream forması giyen çok yetenekli ve kariyerli bir oyuncu. Takımımıza büyük güç katacaktır. Imani Mcgee Stafford genç oyuncularımıza da yol gösterecek çok karakterli bir sporcu ve onun gibi güçlü bir ismi transfer ettiğimiz için mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.



Işıkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü olarak Süper Lig'deki ilk yılımızda mütevazi bütçemiz ve kadromuz ile önemli başarıya imza atıyoruz. Takımımızda çok yetenekli genç oyunculara sahibiz. Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve farklı bir takım olacağız. Amacımız Adana'daki kız çocuklarımızın basketbol oynaması ve bu sporu yaparken önlerini açacak onlara şans verecek bir kulüp olmak. Adanalı basketbolseverler her geçen gün maçlarımıza daha fazla ilgi gösteriyorlar. Kent protokolümüzün yanı sıra anneler çocuklarını alıp maça gelmeye başladı. Bu destekler bizler için çok önemli." - ADANA

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