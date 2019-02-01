Gündoğdu Adana Basketbol, Ogm Ormanspor Maçına Kilitlendi
2 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol'un asbaşkanı İbrahim Avcı, yarın deplasmanda yapacakları OGM Ormanspor maçında gülen taraf olacaklarını bildirdi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana
Basketbol'un asbaşkanı İbrahim Avcı, yarın deplasmanda yapacakları OGM Ormanspor maçında gülen taraf olacaklarını bildirdi.
Avcı, yaptığı açıklamasında, OGM Ormanspor ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını ve morallerinin yerinde olduğunu belirtti.
Müsabakayı kazanmalarının kendileri için önemli olduğunu aktaran Avcı, şunları kaydetti:
"Her geçen hafta daha iyiye giden bir takımız. İnşallah bu sezonu atlattıktan sonra daha iyi olacağız. OGM Ormanspor karşısında, yarınki maçta gülen taraf biz olacağız. Adanalı basketbolseverler her geçen gün Gündoğdu Adana Basketbol'a daha fazla sahip çıkıyor. Bu takım Adanalıların, onların yanımızda olması en büyük gücümüz. Çocuklarımızın bu kulüpten yetişerek Türk basketboluna katkı sağlamasını istiyoruz. Milli takımlara giden genç oyuncularımız bunun en güzel örneği."
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:35 Kaynak: AA
Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı
Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu
Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı