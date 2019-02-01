Son Dakika Haberleri: Gündoğdu Adana Basketbol, Ogm Ormanspor Maçına Kilitlendi

Gündoğdu Adana Basketbol, Ogm Ormanspor Maçına Kilitlendi

2 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol'un asbaşkanı İbrahim Avcı, yarın deplasmanda yapacakları OGM Ormanspor maçında gülen taraf olacaklarını bildirdi.

Gündoğdu Adana Basketbol, Ogm Ormanspor Maçına Kilitlendi, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol'un asbaşkanı İbrahim Avcı, yarın deplasmanda yapacakları OGM Ormanspor maçında gülen taraf olacaklarını bildirdi.

Avcı, yaptığı açıklamasında, OGM Ormanspor ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını ve morallerinin yerinde olduğunu belirtti.

Müsabakayı kazanmalarının kendileri için önemli olduğunu aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Her geçen hafta daha iyiye giden bir takımız. İnşallah bu sezonu atlattıktan sonra daha iyi olacağız. OGM Ormanspor karşısında, yarınki maçta gülen taraf biz olacağız. Adanalı basketbolseverler her geçen gün Gündoğdu Adana Basketbol'a daha fazla sahip çıkıyor. Bu takım Adanalıların, onların yanımızda olması en büyük gücümüz. Çocuklarımızın bu kulüpten yetişerek Türk basketboluna katkı sağlamasını istiyoruz. Milli takımlara giden genç oyuncularımız bunun en güzel örneği."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Spor
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