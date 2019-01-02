Gündoğdu Basket'ten Meme Kanserine Destek

Kadınlar Basketbol Süper Lig temsilcisi Gündoğdu Adana
Basketbol takımı, Pazar günü oynayacağı Beşiktaş
maçında sahaya meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla pembe topla çıkacak.
Gündoğdu Adana Basketbol takımı, Pazar günü saat 14.00'da Adnan Menderes
Spor Salonu'nda konuk edeceği Beşiktaş maçında sahaya pembe topla çıkacak. Anadolu Efes
'in 5 yıldır meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü "Pembe Top Sahada" projesine destek verdiklerini belirten Gündoğdu Adana Basketbol takımı sporcuları, amaçlarının projeye katkı sağlamak ve önemine dikkat çekmek olduğunu ifade etti.
Turuncu-Mavili takımın Baş Antrenörü Ender Ünlü, geçen haftaki Canik Belediyespor
galibiyetinin gelecek planları açısından çok iyi olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş maçı hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Evet biz de kulüp olarak meme kanserine dikkat çekeceğiz. Taraftarlarımızı şimdiden sporcularımıza destek olmak için maça bekliyoruz" açıklamasını yaptı. - ADANA