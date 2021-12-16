Üye Girişi
Gündoğdu, ''Cedit'te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı'' - Son Dakika

Gündoğdu, ''Cedit'te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı''

16.12.2021 11:09
Gündoğdu, ''Cedit'te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı''

Cedit'te incelemelerde bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, buradaki kentsel dönüşüm projesinin Türkiye'ye örnek olacağını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yıkım çalışmalarının devam ettiği İzmit Cedit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcı Sadık Uysal ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak'ın eşlik ettiği Genel Sekreter Gündoğdu, çalışmaların geldiği durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cedit'te hak sahipleriyle %96 oranında anlaşarak Türkiye'de bir ilke imza attıklarını hatırlatan Genel Sekreter Gündoğdu, ''Bunun formülü vatandaşımıza ne yapacağımızı detaylı bir şekilde anlatmak ve karşılıklı güven ortamıdır'' dedi.

UZLAŞMA ORANI %96

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, planlandığı şekilde ilerliyor. Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin ardından %96 oranında uzlaşma sağlandı ve binalar tahliye edildi. Tahliye edilen binalarda yıkım işlemleri devam ediyor. Projenin her aşamasını yakından takip eden Genel Sekreter Gündoğdu, yıkım işlemlerinin devam ettiği alanda incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE REKORU

Yetkililerden projenin geldiği son noktayla ilgili bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, ''Cedit Mahallemizde 120 bin m2'lik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje alanında 494 adet bina ve bu binalarda 1209 adet bağımsız bölüm bulunuyordu. 1688 hak sahibiyle bu yılın mart ayında görüşmelere başladık. Mahallemizde bir ofis kurduk. Hak sahipleriyle bir araya geldik ve yüz yüze görüşmeler yaptık. Bugün geldiğimiz noktada %96 oranında uzlaşma tutanaklarımızı imzaladık. Bu kentsel dönüşüm projelerinde bir Türkiye rekorudur'' ifadesini kullandı.

YEPYENİ BİR MAHALLE OLACAK

Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm projesinde bu adımların nasıl atıldığı yönünde de açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı; ''Bu proje için özel bir ekip kurduk, mahallemizde ofis açtık. Vatandaşlarımıza en ince detayına kadar projeyi anlattık, onlar da bize güvendi ve inandılar. Tahliye sürecinde taşınmalarına yardımcı olduk, kira ödemelerini yaptık. Şu anda yıkım süreci devam ediyor. 2-3 ay içinde yıkım işlemi tamamlanacak. Ardından TOKİ burada 1105 adet modern konut üretecek ve hak sahiplerine teslim edecek. Parkları, sosyal donatı alanları olan, alt yapısı yenilenmiş, yepyeni bir mahalle oluşacak.''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Gündoğdu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gündoğdu, ''Cedit'te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı'' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:13 Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam
11:09 Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor, can kaybı 23'e yükseldi
10:58 Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü
10:53 Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak
10:52 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı
10:52 Tıp dünyası şokta! Genç kadın hamile kaldı ama bebek karaciğerinde oluştu
10:51 İki hafta önce doğum yapmıştı! Özge Özpirinççi kısacık sürede tüm doğum kilolarından kurtuldu
10:50 AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor
10:49 Piramitlerin yapımına uzaylılar mı yardım etti! İşte dünyayı şaşkına çeviren ilk kanıt
10:47 Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor
Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam         
11:13
AK Partili vekilin "ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil" sözü sosyal medyada olay oldu AK Partili vekilin "ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil" sözü sosyal medyada olay oldu         
11:04
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı         
09:38
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 11:19:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gündoğdu, ''Cedit'te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı'' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement