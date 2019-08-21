Son Dakika Haberleri: Gündoğdu'da çocuklar yeni parkına kavuşuyor
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Gündoğdu'da çocuklar yeni parkına kavuşuyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi çocukların güvenli bir şekilde oyun oynarken, ailelerinin de nefes alabileceği yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Gündoğdu'da çocuklar yeni parkına kavuşuyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi çocukların güvenli bir şekilde oyun oynarken, ailelerinin de nefes alabileceği yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.

İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde inşasına başlanan parkın yapımı sürüyor. İzmit Belediyesi çocukların daha iyi şartlarda ve güvenli şekilde oyun oynayabilecekleri aynı zamanda hayal güçlerini de geliştirebilecekleri alanlar yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak ile Bucak Sokak arasındaki park yapımı için çalışma başlatıldı. Toplam 2 bin 800 m2 alana sahip olan parkta çocukların fiziksel gelişimlerine ve hayal dünyasına katkı sağlayacak macera parkuru, tırmanma elemanı, salıncak ve kaydıraklar yer alacak.

Park yapımı kapsamında ayrıca oyun alanının zemini kaplanarak yeşillendirme çalışmaları yapılacak. Parkın içinden geçen ve iki sokağı bağlayan merdiven yapımı tamamlandıktan sonra İzmitlilerin hizmetine sunulacak. - KOCAELİ
İzmit Belediyesi, Gündoğdu, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:00 Kaynak: İHA
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