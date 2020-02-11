Gündoğdu'dan duyarlı personellere teşekkür - Son Dakika

Duyarlı personeller, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.



Hatay'ın Antakya ilçesinde oturan Ayten Yıldırım, sosyal medya hesapları üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım talebinde bulundu. Oğlunun memleketine gelmek için Karamürsel'den otogara giderken cüzdanını UlaşımPark otobüsünde unuttuğunu ileten Yıldırım'a 153 Çağrı Merkezi personelinin hemen ilgilenmesi sonucunda cüzdan teslim edildi. Ayten Yıldırım da Büyükşehir ve personellerinin gösterdikleri ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten mesaj ile teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Ayten Yıldırım'a ve oğluna verilen örnek hizmetten dolayı her iki personeli de makamında ağırlayarak teşekkür etti.



Örnek davranışı sergileyen 153 Çağrı Merkezi Personeli Büşra Şanlı ve UlaşımPark Otobüs Şoförü Adnan Altıparmak'ı makamında ağırlayarak kendilerine teşekkür eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına her iki personele de teşekkür belgesi verdi. Personellerin kabulünde Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık da hazır bulundu. - KOCAELİ