Gündoğdu: "'İstikrar kalkanı' paketi ekonomiye can suyu niteliğinde" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gündoğdu: ''İstikrar kalkanı' paketi ekonomiye can suyu niteliğinde' - Son Dakika Ekonomi

Gündoğdu: "'İstikrar kalkanı' paketi ekonomiye can suyu niteliğinde"

6 saat önce

Koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin işletmeler ve bireylere can suyu olacağını söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Gündoğdu:

Koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin işletmeler ve bireylere can suyu olacağını söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gündoğdu, "Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle" dedi.


Koronavirüs salgını giderek daha geniş bir alanı etkisi altına alırken ülkeler de ekonomik önlem paketlerini açıklamaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün yapılan 'Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından Türkiye de 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adı verilen 100 milyar liralık kaynak setini devreye soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 21 maddelik ekonomi paketini İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu yorumladı.


Gündoğdu, koronavirüsün ekonomik anlamda etkilerini azaltmak için açıklanan paketin işletmeler ve bireyler için can suyu niteliğinde olduğunu söyledi.


"Virüsün etkisi büyürse ekonomik önlemler etkisiz kalabilir"


Türkiye için iki yıldır yaşanan ekonomik sıkıntılara ek olarak virüsün oluşturduğu panik ortamının büyük talihsizlik olduğunu kaydeden Gündoğdu "Yaşanan panik ortamından en az hasarla çıkabilmek için sadece para politikası yeterli değil. Maliye politikasının da devreye sokulması gerekli. Dün yapılan açıklamalarla bu yönde bazı önlemler alındı. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine göre piyasaya toplam 100 milyar liralık kaynak aktarılacak. Pakette işletmelerin kredi ve vergi ödemelerinden emeklilerin maaşına kadar hem ekonomik hem de sosyal destekler söz konusu. İhracatçılar ve konut sektörünün de dahil edildiği tedbirlerde istihdam sürekliliğinin düşünülmesi önemli bir durum. Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle. Virüsün etkilerinin büyüyerek devam etmesi durumunda ise bu önlemler yetersiz kalabilir. Bu nedenle kısa vadeli ve istikrar sağlayıcı reformların yapılması, oluşabilecek global risklerle başa çıkmada ülkemiz için daha faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, Gündoğdu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi         
12:55
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:55:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gündoğdu: "'İstikrar kalkanı' paketi ekonomiye can suyu niteliğinde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]