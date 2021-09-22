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Gündoğdu Mahallesi'ne Bilim Merkezi müjdesi - Son Dakika

Gündoğdu Mahallesi'ne Bilim Merkezi müjdesi

22.09.2021 11:35
Gündoğdu Mahallesi'ne Bilim Merkezi müjdesi, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, haftalık olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdurrahim Uysal ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, haftalık olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdurrahim Uysal ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gültak, Gündoğdu Mahallesi'nde Mersinli tüm gençlerin yararlanabileceği bir bilim merkezini hayata geçireceklerini belirtti.

Göreve geldiği günden bugüne kadar sürdürdüğü haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Akdeniz'in köklü sorunları olduğunu ve bu sorunların yıllardır halının altına süpürüldüğünü ifade etti. Akdeniz'in en büyük sorunlarından bir tanesinin imar, diğerinin çarpık yapılaşma, altyapı sıkıntıları ve üstyapı, kaldırım çalışmaları olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü için kısa sürede iyi bir mesafe kat ettiklerini vurgulayan Başkan Gültak, "Maalesef Akdeniz'in alt yapısı 50'lerden 60'lardan kalma. 20-25 yıldır doğru dürüst asfalt ve kaldırım çalışması yapılmamış, 40-50 yıldır da kaçak yapılaşmaya izin verilmiş, çarpık bir kent ortaya çıkmış. Bunların günahını hep birlikte çekiyoruz. Çay Mahallesi'nde Cumhurbaşkanımızın da müjdesini verdiği gibi insanlar yılbaşında yavaş yavaş takas yöntemiyle evlerine geçecekler. Dün de barış mahallesinde anlaşmaya vardığımız vatandaşlarımızın evlerini yıkmaya başladık. Yılbaşından sonra o bölgemizi de yüklenici firmaya teslim edeceğiz, onlar da temelleri atmaya başlayacak. 1.5 2 yıl içerisinde de Barış Mahallesi yepyeni bir görünüme kavuşturacağız" dedi.

Gündoğdu Mahallesi'ne "bilim merkezi" kuracaklarını kaydeden Gültak, "Akdeniz Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi işbirliği ile Mersin'in ilk ve tek "Bilim Merkezini" yapacağız. Bununla ilgili alt yapı çalışmalarımızı hızlandırdık. İlerleyen süreçte projemiz hayata geçecek. Çocuklarımız buraya geldiğinde, uzayı göreceği gibi, çekici de görecek, bir atölye gibi düşünün. Hayatında işine yarayacak her şeyi bu merkezde onu görecek. Buraya farklı ilçelerden bir çok gencimiz gelecek ve eğitimleri alabilecek. Ayrıca, mahallenin asfalt sorunlarını da gelecek yıl tamamen çözeceğiz. Gelecek yıl asfalt yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Çay Mahallesi'ndeki asfalt sorunu ile ilgili de konuşan Gültak şunları söyledi:

"Çay Mahallesi ile ilgili yaptığımız toplantıların sonucunda ve büyükşehirde yaptığımız baskılar sonucunda, 13 kilometrelik bir sıcak asfalt çalışmasının başladığını öğrendim, şükürler olsun. Hani daha iş bitmemişti, hani sorunlar vardı asfalt yapılamazdı. Bunların hepsi de boşa düşmüş oldu. Demek ki baskılarımız sonuç verdi." - MERSİN

Gündoğdu Mahallesi'ne Bilim Merkezi müjdesi
Gündoğdu Mahallesi'ne Bilim Merkezi müjdesi
Gündoğdu Mahallesi'ne Bilim Merkezi müjdesi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gündoğdu Mahallesi'ne Bilim Merkezi müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gündoğdu Mahallesi'ne Bilim Merkezi müjdesi - Son Dakika
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