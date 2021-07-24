GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA YAPILAN 'SEMA' GÖSTERİSİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

İZMİR'de, Tasavvuf Vakfı İzmir Temsilciliği semazenleri gün batımı sırasında Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda sema gösterisi düzenledi. Etkinliğe İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Tasavvuf Vakfı İzmir Temsilciliği tarafından, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda gün batımı sırasında sema gösterisi yapıldı. İzmir Valiliği'nce onaylanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Semazenler ilahi eşliğinde sema zikri yaparken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Tasavvuf Vakfı İzmir Temsilcisi Mehmet Kuyucu, gösteriden önce yaptığı konuşmada, "İzmir çok özgür bir şehir. İzmir Valiliği'ne ve Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Etkinliklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik yapılan duanın ardından sona erdi.