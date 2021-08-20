Gündoğdu: "Selin zararları telafi edilecek" - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağışlarla birlikte oluşan hasarlarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret ederek, yağışlar sonucu ortaya çıkan zararların en kısa sürede telafi edileceğini söyledi.

Ordu ve ve ilçelerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu ilçe merkezi merkez dahil olmak üzere kırsal mahallelerin yol ve köprü geçişlerinde ciddi zararlar ortaya çıkmıştı. Yağışlarla birlikte Ünye Belediyesi'nin ilk andan itibaren gerçekleştirdiği zamanında müdahalelerle can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çok sayıda kırsal mahalle yolunda zararlar oluşmuştu. Yaşanan selin ardından Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ile birlikte Ünye'de bir dizi incelemeler ve ziyaretlerde bulundu.

Tavlı: "Kırsal mahalle yollarımızda ciddi hasarlar oluştu"

Ünye'de geçen hafta gerçekleşen aşırı yağışlardan özellikle kırsal mahalle yolları ve köprü geçişlerinde ciddi zararlar oluştuğunu belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Türkiye Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yangınlarla mücadele ederken, kuzeyde de sel afeti ile mücadele veriyor. Ünye'mizde bizler de sel afetinden ne yazık ki nasibimizi aldık. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Merkezde hasarı en az seviyede atlattık. Ancak kırsal mahallelerimizin yollarında, kavşaklarında ve köprülerinde ciddi manada sıkıntılarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı Ordu Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Öncelikle ulaşım noktasında sorunların ortadan kalkması için aralıksız çalışıyoruz." dedi.

"Zararların telafisi noktasında gereken yapılacak"

Ünye ve Ordu'da yaşanan aşırı yağışlarla ilgili geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Metin Gündoğdu ise yaptığı açıklamada, "Ciddi bir maddi hasar oluştuğunu gözlemledik. AFAD ve belediyemizin yaptığı hasar tespit çalışmaları ile birlikte zararların karşılanması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu nedenle bölgemizde incelemeler ve ziyaretlerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlıklarımızın bu bölgeye dönük yaşanan afetten zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarının giderilmesi için destek vereceklerini söylemek istiyorum" diye konuştu.

Milletvekili Metin Gündoğdu ve beraberindekiler Ünye Belediyesi'nin ardından ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundular. - ORDU