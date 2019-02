Gündoğdu, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi ile Görüştü

Türkiye-Tayland Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Metin Gündoğdu, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit ile TBMM'de görüşme yaptı.

AK Parti Ordu Milletvekili ve Dostluk Grubu Başkanı Gündoğdu, Tayland'ın Asya-Pasifik bölgesinde Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu belirterek, Tayland ile ilişkilerin daha ileriye taşınmasını arzuladıklarını ifade etti.



Gündoğdu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin 60. yılı dolayısıyla 2018'in, karşılıklı "kültür yılı" olarak kutlandığını anımsattı.



Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yakın bir zamanda taç giyeceğini, ayrıca ülkede mart ayı içerisinde seçim olacağını dile getiren Gündoğdu, Tayland için yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.



Tayland ile ticari ilişkilerde son yıllarda yakalanan ivmenin dikkat çekici olduğunu belirten Gündoğdu, ticari hacmin 2 milyar doları aştığını vurgulayarak, Taylandlı iş adamlarının Türkiye'de yatırım yapmalarının, her iki ülkeye de büyük kazanç sağlayacağına inandığını söyledi.



Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimini de değinen Gündoğdu, şunları kaydetti:



"Dünyanın dört bir yanına yayılan FETÖ, bütün ülkelerde, Türkiye'de yaptığı girişimleri her an yapabilir. FETÖ, yalnızca Türkiye için değil, aktif faaliyet gösterdiği ülkeler için tehdit teşkil etmektedir. FETÖ, Tayland'daki faaliyetlerini Pan-Asia uluslararası okulları ile Thai Türk Ticaret Odası çatısı altında yürütmektedir. FETÖ'nün anılan ticaret odası kisvesi altında, ülkenizdeki faaliyetlerinin durdurulması hususunda kayda değer adımlar atacağınızı ve söz konusu okulların bir an evvel bu unsurlardan arındırılacağına inanıyorum. Bu okulların, Türk Maarif Vakfına devri konusunda her türlü desteği vermeye hazırız."



Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Ekarohit, Tayland'ın da Türkiye gibi turizmi ile tanınan bir ülke olduğunu, ekonomik, sosyal ve coğrafik alanlarda sunduğu imkanların da bulunduğunu belirtti. Türkiye'ye, sadece ikili ilişkilerin olduğu ülke gözüyle bakmadıklarını, stratejik olarak büyük bir öneme sahip partner gözüyle baktıklarını anlatan Ekarohit, her alanda ikili ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini söyledi.



Ekarohit, Türkiye-Tayland arasındaki turizmin artırılması, bu alanda bilgi alışverişi yapılması gerektiğini ifade etti.



FETÖ ile mücadele konusunda ise Ekarohit, Türkiye'den kendilerine her türlü destek ve bilgi sağlanması durumunda, mahkeme kararları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

