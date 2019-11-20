Son Dakika Haberleri: Gündoğdu'ya KEİPA Onur Madalyası
Son Dakika Politika Gündoğdu'ya KEİPA Onur Madalyası - Son Dakika

Gündoğdu'ya KEİPA Onur Madalyası

6 saat önce

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 54.

Gündoğdu'ya KEİPA Onur Madalyası, System.String[]

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 54. Genel Kurul Güz Oturumu'nda AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'ya meclis başkanları, delegasyon başkanları, ve komisyon başkanlarından önemli hizmet yapanlara verilen, KEİPA Onur Madalyası takdim edildi.


Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 54. Genel Kurul açılış konuşması, Dönem Başkanı ve Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Tsveta Karayancheva tarafından gerçekleştirildi. 12 KEİPA üyesi ülkenin yanı sıra çok sayıda gözlemci ülkenin katıldığı toplantıda AK Parti Ordu Milletvekili ve Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Metin Gündoğdu'ya KEİPA Onur Madalyası verildi.


Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu şu ifadeleri kullandı: "KEİPA'daki yapıcı çalışmalarımızdan dolayı Dönem Başkanı ve Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Ekselansları Sayın Tsveta Karayancheva Hanımefendi tarafından, şahsıma KEİPA Onur Madalyası tevdi edildi. KEİPA Genel Sekreteri Sayın Asaf Hacıyev'in elinden de sertifikamızı aldık. KEİPA'da birlikte çalıştığımız 12 farklı ülkeden gelen parlamenter dostlarımıza teşekkür ediyorum." - ORDU

Bulgaristan, AK Parti, Ordu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, askeri tesislere özelleştirmenin önünü açacak 95 maddelik yasa teklifi hazırladı
AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı Soylu'dan "Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı" iddiasına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:47:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gündoğdu'ya KEİPA Onur Madalyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]