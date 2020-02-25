Gündoğmuş Güneycik içme suyuna kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gündoğmuş Güneycik içme suyuna kavuştu - Son Dakika

Gündoğmuş Güneycik içme suyuna kavuştu

6 saat önce

Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi'nin içme suyunu yeni sondaj açarak çözen Antalya Büyükşehir Belediyesi, evlere su vermeye başladı.

Gündoğmuş Güneycik içme suyuna kavuştu, System.String[]

Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi'nin içme suyunu yeni sondaj açarak çözen Antalya Büyükşehir Belediyesi, evlere su vermeye başladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Gündoğmuş Güneycik Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için kısa zaman önce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda su temini için yapılan etütlerin ardından yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Sondaj noktasından itibaren bin 200 metre uzunluğunda isale hattı imal edildi.


ASAT tarafından yapılan çalışmalar sonunda sondaja indirilen pompanın bağlantıları tamamlanarak devreye alındı. Sorunsuz olarak çalışan sistemden saniyede 3 litre kapasite ile Güneycik Mahallesi'ne içme suyu sağlanmaya başladı. Sondaj noktasında objektife birlikte poz veren mahalle muhtarı ve vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti ASAT Gündoğmuş Şube Müdürlüğü çalışanları ile paylaştılar. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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