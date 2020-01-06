Gündoğmuş Güneycik'in içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gündoğmuş Güneycik'in içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Gündoğmuş Güneycik'in içme suyu sorunu çözülüyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş'a bağlı Güneycik Mahallesi'nin içme suyu sorununu çözmek üzere 1200 metrelik yeni içme suyu isale hattı çalışması başlattı.

Gündoğmuş Güneycik'in içme suyu sorunu çözülüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş'a bağlı Güneycik Mahallesi'nin içme suyu sorununu çözmek üzere 1200 metrelik yeni içme suyu isale hattı çalışması başlattı.


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş'tan Gazipaşa'ya kanalizasyondan, içme suyuna kadar ilçe ve kırsalların alt yapı sorunlarını tamamıyla ortadan kaldırmak için geceli gündüzlü çalışma yürütüyor.ASAT son olarak Gündoğmuş İlçesi Güneycik Mahallesi'nin içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. İçme suyu teminine yönelik sondaj ve depo bağlantısı yapımı için çalışma başlatıldı. Özverili bir şekilde devam eden proje, içme suyu sondajından elde edilen suyun depoya aktarımını sağlayan imalatını kapsıyor. Yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki isalenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri daha kaliteli ve yeterli suya kavuşacak. Yaşanan basınç yetersizliği son bulacak ve su şebekesi ile ilgili sorun tamamen ortadan kalkacak. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneycik Mahallesi Muhtarı Abdullah Güney, mahalle halkı adına yetkililere teşekkür etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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