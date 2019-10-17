Son Dakika Haberleri: Gündoğmuş Karadere Sulama Tesisi hizmete girdi
Son Dakika Güncel Gündoğmuş Karadere Sulama Tesisi hizmete girdi

Gündoğmuş Karadere Sulama Tesisi hizmete girdi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yeni sulama tesisleri ile çiftçilere destek oluyor.

Gündoğmuş Karadere Sulama Tesisi hizmete girdi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yeni sulama tesisleri ile çiftçilere destek oluyor. Gündoğmuş'un Karadere Mahallesinde inşaatı tamamlanan sulama tesisi kullanıma açıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş ilçe sınırları içerisinde yer alan Karadere mahallesinde çiftçiye can suyu oldu. Karadere deresinin kaynağından 2 adet su bendi ile güvenli bir şekilde alınan sulama suyu, toplam 50 lt/sn debisindeki bin 700 metre uzunluğundaki çelik ve PE borularile tarım arazilerine aktarılmaya başlandı.


İletim hatları üzerine havalandırma, tahliye ve su alım yapıları da yapılan tesis 417 bin TL'ye mal oldu. Yeni sulama tesisi ile mahalledeki tüm çiftçiler damlama sistemi gibi modern sulama imkanlardan faydalanabilecek. Toplamda 588 dekar arazinin sulanacağı tesis bölge çiftçisinin verimini artırırken, ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, Karadere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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