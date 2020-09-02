Gündoğmuş'ta heyelan meydana gelen yolda çalışma - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde heyelan sonucu bozulan yolda çalışma yaptı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde heyelan nedeniyle çökme yaşanan ve tehlike arz eden yolu güvenli hale getirdi.
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, göçük oluşan bölgelerde taş duvar örülerek, dolgu çalışması yapıldı.
Yolda genişletme çalışması da yapan ekipler, altyapı dolgu malzemesiyle güçlendirdikleri yolu ulaşıma açtı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:37 - Kaynak: AA
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