Gündoğmuş'ta heyelan meydana gelen yolda çalışma - Son Dakika

Yolda genişletme çalışması da yapan ekipler, altyapı dolgu malzemesiyle güçlendirdikleri yolu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde heyelan nedeniyle çökme yaşanan ve tehlike arz eden yolu güvenli hale getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde heyelan sonucu bozulan yolda çalışma yaptı.

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