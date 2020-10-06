Son dakika haberi... Gündoğmuş'ta orman yangını - Son Dakika

Gündoğmuş'ta orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Senir mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başladı. 2 uçak, 5 helikopter ve onlarca kara ekibi ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.