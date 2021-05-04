Gündoğmuş'ta üreticilere arı otu verildi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bal üretimini artırmak için Gündoğmuş'un Gelesandra Yaylası'nda Arı Yetiştiricileri Birliği'ne Arı Otu (Faselya) tohumu desteği verdi.

Gündoğmuş İlçesi Gelesandra Yaylasında bal üreticilerine, talepleri üzerine arı tohumu (Faselya bitkisi tohumu) verildi. Bahar başlangıcında zayıf olan arıların ölmemesi için önemli bir besin kaynağı olan polen ve nektar yönünden zengin arı otu, doğal floranın yetersiz kaldığı dönemlerde arılara destek sağlıyor. Değerli bir tohum olan arı otu Büyükşehir Belediyesi tarafından bal üreticilerine ücretsiz dağıtıldı. 1 metrekare alanda 3 bin 500 -4 bin adet çiçek oluşturabilen bir arı otu tarlası 1.5-2 ay süren çiçeklenme süresi ile bal üretimini ve verimini artırıyor.

"Balın kalitesi artıyor"

Gündoğmuş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Türker Eren de çiftçilere dağıtılan arı tohumunun balın kalitesinde yüzde yüz katkıda bulunduğunu belirterek, "Talep etmiş olduğumuz arı otunu yaylamıza getirdiler. Ekimini yaptık. Arıcılarımıza faydası olacak. Bal üretimimiz ve kalitesi artacak" dedi. - ANTALYA