Son Dakika Haberleri: Gündoğmuş Yeni Cami'ne parke ve peyzaj
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Gündoğmuş Yeni Cami'ne parke ve peyzaj

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kilitli parke taşı, bordür döşeme ile peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

Gündoğmuş Yeni Cami'ne parke ve peyzaj, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kilitli parke taşı, bordür döşeme ile peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı merkez ve kırsal bölgelerdeki ibadethanelerde bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Park ve Bahçeler ekipleri, cami bahçelerinde yeşil alan, kilit parke yürüyüş yolu, ağaçlandırma yapıyor, çiçeklikler gibi yeni alanlar kazandırılıyor. Vatandaşların daha rahat ve güzel bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri son olarak Gündoğmuş İlçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Yeni Cami bahçesini kilitli parke taşıyla kaplıyor. Ayrıca cami bahçesinde yeşillendirme ve peyzaj çalışması da gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

Fatih Mahallesi, Yeni Cami, Gündoğmuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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