Gündüz Alp'in türbesindeki revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Gündüz Alp'in türbesindeki revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlandı

29.04.2021 12:46
Gündüz Alp'in türbesindeki revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) Başkanı ve Eskişehir Sertürbedari Mehmet Levent Başerdem, revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlanan Osman Gazinin büyük ağabeyi Gündüz Alp'in türbesindeki iki bayrak direğine Türk ve Kayı bayrakları çekildiğini açıkladı.

Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) Başkanı ve Eskişehir Sertürbedari Mehmet Levent Başerdem, revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlanan Osman Gazinin büyük ağabeyi Gündüz Alp'in türbesindeki iki bayrak direğine Türk ve Kayı bayrakları çekildiğini açıkladı.

Mehmet Levent Başerdem, Ertuğrul Gazi hazretlerinin büyük oğlu, Osman Gazinin büyük ağabeyi Gündüz Alp'in, Domaniç savaşında şehit düştüğünü belirtti. Cenazenin Osman Gazi tarafından Gündüzler köyüne defnedildiği yerdeki türbesinin revizyon ve güzelleştirilmesinin yapılarak iki bayrak direğine Türk ve Kayı bayrakları çekildiğini anlatan Başerdem, "Bayraklar dualarla gönderlere çekilerek çalışmalar taçlandırıldı" diye kaydetti.

"Eskişehirlileri Gündüz Alp türbesini ziyaret etmeye çağırıyoruz"

Köy Muhtarı Selim Kurnaz 'a, hizmetlerine ve verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini bildiren Mehmet Levent Başerdem, "Türbe ve çevresindeki çalışmalar mübarek Ramazan ayında tamamlandı. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bütün Eskişehirlileri, il merkezine 33 kilometre mesafede olan Gündüz Alp türbesini ziyaret etmeye çağırıyoruz" diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Gündüz Alp'in türbesindeki revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlandı
Gündüz Alp'in türbesindeki revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlandı
Gündüz Alp'in türbesindeki revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlandı

Mehmet Levent, Ertuğrul Gazi, Eskişehir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gündüz Alp'in türbesindeki revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı
Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti         
14:33
Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş         
14:03
Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın         
13:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı         
12:14
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 14:52:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gündüz Alp'in türbesindeki revizyon ve güzelleştirilme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement