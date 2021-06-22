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Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar - Son Dakika

Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar

22.06.2021 12:50
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar, System.String[]

KARS'ta ayakkabı boyacılığı yapan Erol Arslanhatun ile televizyon tamircisi Sedat Üçüncü, akşam da Kars Kalesi eteklerinde darbuka ve akordeon çalarak hem para kazanıyor hem de vatandaşları eğlendiriyor.

KARS'ta ayakkabı boyacılığı yapan Erol Arslanhatun ile televizyon tamircisi Sedat Üçüncü, akşam da Kars Kalesi eteklerinde darbuka ve akordeon çalarak hem para kazanıyor hem de vatandaşları eğlendiriyor. 'Dereiçi Mızıkacıları' olarak anılan Arslanhatun ve Üçüncü, müzik yapmaktan keyif aldıklarını söyledi.

Kazımpaşa Caddesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Erol Arslanhatun, ile televizyon tamircisi Sedat Üçüncü mesai bitiminin ardından akşam saatlerinde ise darbuka ve akordeonlarını alarak, Kars Kalesi eteğinde halka konser veriyor. 'Dereiçi Mızıkacıları' olarak bilinen iki arkadaş, 18.00'den 21.00 saatleri arasında verdikleri konserle yürüyüşe gelenleri eğlendiriyor Konseri izleyenlerden bazıları bölgeye has Kafkas danslarını sergilerken, bazıları da müziği dinleyip eğleniyor.

'HEMŞEHRİLERİMİZİ EĞLENDİRİYORUZ'Kars'ta 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Arslanhatun yıllardır müzikle uğraştığını ve çok sevdiğini belirterek, "İşimiz zor ama ekmek parası. Darbuka da çaldığım için parmaklarımı zaman zaman yara bandıyla sarıyorum. İşimiz gerçekten de çok zor. Ellerimiz patlıyor ama Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Ayakkabı boyacılığıyla birlikte yıllardır müzisyenlik yapıyorum. Arkadaşlarımla düğünlere de gidiyorum. Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır düğünlere gidemedik. Biz de sokak sanatçılığına başladık. 3 yıl önce Çıldır ve Sarıkamış'ta Doğu Ekspresi ile ilimize gelen turistlere çalıyordum. Şimdi, akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan hemşehrilerimizi eğlendiriyoruz" dedi. 'HEM EĞLENİYOR HEM PARA KAZANIYORUM'Ortaokul yıllarında folklor oynadığını belirten Sedat Üçüncü ise akordeon çalmayı sonra öğrendiğini söyledi. Üçüncü, "Çok şükür esnaflık ve müzisyenlikle ailemin geçimini sağlıyorum. Gündüzleri iş yerimde tamircilik yapıyorum. Camilere ses sistemi kuruyorum. Akşam da Kars kalesi eteklerinde akordeon çalarak hem eğleniyor hem de az da olsa para kazanıyorum" diye konuştu.'DEREİÇİ MIZIKACILARI İSMİ HABERDEN GELİYOR'

'Dereiçi Mızıkacıları' ismini nasıl aldıklarını da anlatan Üçüncü, "Yıllar önce gazeteciler Dereiçi mevkiinde sanatımızı icra ederken haber yapıp bu ismi vermiştiler. Öyle de kaldı. Biz ondan sonra bu isimle bilinir olduk. Çok yerden teklifler geldi ve düğünlerde çalmaya başladık. Şu anda da devam ediyoruz. Doğu Ekspresi ile birlikte turizm patlaması yaşandığında ilimize gelen yerli ve yabancı turistlere gösteriler yapıyorduk. Son zamanlarda da korona nedeniyle işlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi de Kars Kalesi eteklerinde konser vermeye başlayınca gördük ki insanlarımız kültürüme susamışlar. Bizleri çok beğendiklerini söylüyorlar, bu da bizi memnun ediyor. Kars'a renklilik getirdiğimizi söylüyorlar" dedi.


Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar
Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar

Dereiçi, Konser, Müzik, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gündüz ayakkabı boyacılığı ve televizyon tamirciliği, akşam da müzisyenlik yapıyorlar - Son Dakika


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