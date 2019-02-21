Son Dakika Haberleri: Gündüz Bakımevi Öğrencileri Yeni Döneme 'Merhaba' Dedi

Gündüz Bakımevi Öğrencileri Yeni Döneme 'Merhaba' Dedi

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencisi miniklerin ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği gerçekleşti.

Gündüz Bakımevi Öğrencileri Yeni Döneme 'Merhaba' Dedi, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencisi miniklerin ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği gerçekleşti.

Seyhan, Sarıçam ve Çukurova ilçelerine kazandırdığı gündüz bakımevleri ve çocuk akademisi ile 3 yaşından 10 yaşına kadar yüzlerce çocuğa, güvenli ortamda, modern yöntemlerle eğitim imkanı sunan Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi tarafından, ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği düzenlendi. Miniklerin son günlerin popüler şarkısı 'Adana'ya gidek mi' ile yaptıkları gösteri beğeni toplarken 'Türkiyem' şarkısı ve ellerinde Türk Bayrağı ile yaptıkları mini gösteri salondaki izleyicilerden alkış aldı.

Etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü gösterilerin ardından yaptığı konuşmada, gündüz bakımevlerinin sosyal gelişmişlik düzeyi yüksek toplumlarda yaygın olduğunu söyledi. Sözlü, Adana'da Seyhan, Sarıçam ve Çukurova'ya gündüz bakımevi kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:44 Kaynak: İHA

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