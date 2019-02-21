Gündüz Bakımevi Öğrencileri Yeni Döneme 'Merhaba' Dedi
1 saat önce
Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencisi miniklerin ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği gerçekleşti.
Adana Büyükşehir Belediyesi
Gündüz Bakımevi öğrencisi miniklerin ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği gerçekleşti. Seyhan
, Sarıçam
ve Çukurova
ilçelerine kazandırdığı gündüz bakımevleri ve çocuk akademisi ile 3 yaşından 10 yaşına kadar yüzlerce çocuğa, güvenli ortamda, modern yöntemlerle eğitim imkanı sunan Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi tarafından, ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği düzenlendi. Miniklerin son günlerin popüler şarkısı 'Adana'ya gidek mi' ile yaptıkları gösteri beğeni toplarken 'Türkiyem' şarkısı ve ellerinde Türk Bayrağı ile yaptıkları mini gösteri salondaki izleyicilerden alkış aldı.
Etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
gösterilerin ardından yaptığı konuşmada, gündüz bakımevlerinin sosyal gelişmişlik düzeyi yüksek toplumlarda yaygın olduğunu söyledi. Sözlü, Adana'da Seyhan, Sarıçam ve Çukurova'ya gündüz bakımevi kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:44 Kaynak: İHA
Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti
Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü
Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim
Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı