Gündüz belediye başkanlığı yapıyor, gece maske dikiyor - Son Dakika

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Gündüz belediye başkanlığı yapıyor, gece maske dikiyor
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gece ailesi ile birlikte vatandaşların korona virüsünden korunurken takmaları için maske dikiyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gece ailesi ile birlikte vatandaşların korona virüsünden korunurken takmaları için maske dikiyor.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gündüz ilçenin rutin işleriyle ilgilenirken, gece ise vatandaşlara maske dikiyor. Ailesiyle birlikte evinde maske üreten Soylu, bu maskeleri hem belediye çalışanlarına hem de vatandaşlara dağıtıyor. Başkan Soylu'ya en büyük desteği ise eşi, çocukları ve komşuları veriyor. Eşi dikiş makinesinin başında maske dikerken, Başkan Soylu da maskeleri makasla kesip kullanılabilir hale getiriyor. Başkan Soylu'nun maske üretmesi, ilçe halkı tarafından da büyük takdir topluyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:44 Kaynak: İHA
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