Son Dakika Haberleri: Gündüz çay satıyor, gece şarkı söylüyor
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Gündüz çay satıyor, gece şarkı söylüyor

2 saat önce

Burhaniye'de çay ocağında çalışan Ahmet Emrah, gündüzleri çay satarken geceleri ise güzel sesi ile dinleyenleri büyülüyor.

Gündüz çay satıyor, gece şarkı söylüyor, System.String[]

Burhaniye'de çay ocağında çalışan Ahmet Emrah, gündüzleri çay satarken geceleri ise güzel sesi ile dinleyenleri büyülüyor.


Çay Caddesi'ndeki çay ocağında garsonluk yapan 46 yaşındaki Ahmet Emrah, güzel sesi ile kulakları pasını silerken ustalarını aratmıyor. 20 yıldan bu yana Kültür ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarında görev alan Emrah, bir yandan da çıktığı konserlerde en çok alkış alması ile tanınıyor. Şarkı ve türkü söylemeyi çok sevdiğini anlatan Ahmet Emrah, "İlkokul yıllarından bu yana müziğe ilgim var. 20 yıldan bu yana da korolarda görev alıyorum. Sahnedeki alkışlar bana mutluluk veriyor. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Emrah, Çay, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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