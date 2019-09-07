Gündüz'den eylem yapan annelere destek

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Genel Başkanı Abbas Gündüz, demir yürekli Hacire ananın başlatmış olduğu eylemi bütün anaların devam etmesini istediklerini belirterek, Hacire Akar'ın yılın annesi ilan edilmesini istedi.



Çocukları dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelere destek veren Abbas Gündüz, tüm anneleri eyleme davet etti. Gündüz, "Hacire ana bu eylemi başlatarak büyük bir akıma neden oldu. PKK terör örgütüne ve siyasi destekçisi HDP'ye en büyük operasyonu Hacire ana yapmıştır. Hacire ana yaralı ana yüreklerine merhem olmuştur. Diyarbakır'da başlayan bu eylem dağlara evlatları kaçırılan HDP'nin yardımıyla PKK terör örgütüne teslim edilen çocukların bütün analara ilham kaynağı olmalı. Biz şehit ve gazi aileleri olarak Hacire ananın başlatmış olduğu protesto hareketini destekliyoruz. Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan bütün anaların arkasındayız. Bu hareket PKK'yı ve siyasi destekçisi HDP'yi şaşkına çevirecektir. Kahraman yürekli Hacire ananın evlat hasretiyle yanan yüreği silahtan üstün gelmiştir. Sağ salim evlatlarını kollarına almıştır. Yüreği yaralı bütün analara sesleniyoruz. Sizlerin önüne hiçbir güç engel olmayacaktır. PKK terör örgütü tarafından dağa evladı kaçırılan bütün analar PKK'nın destekçisi olan HDP binalarını ve HDP yöneticilerine haklı olduğunuz davanızı yüzlerine haykırın. Onlara biricik evlatlarınızı vermeyin. Can parçası evlatlarınızı elinizden alanlara fırsat vermeyin, korkmayın onlar sizden korksun. HDP'lilerin çocukları yazlıklarda, villalarda yaşarken sizin çocuklarınız dağlarda harap olmaktadır. Asla müsaade etmeyiniz. PKK terör örgütü destekçisi HDP genel başkanı ve eş başkanlarının vekillerinin çocukları neden dağa çıkmıyorlar? Sorun bu hesabı" dedi.



"Bu eylemi bütün illerde başlatın"



Abbas Gündüz, çocuğu dağa kaçırılmış annelere seslenerek bu eylemi bütün illerde başlatmalarını istedi. Gündüz, "Yüreği yaralı anneler bu hareketi bütün illerde başlatın. Ankara HDP genel merkezi önüne gidin nöbet tutun. ya evlatlarınızı size sağ salim getirsinler ya da kendi çocukları hatta kendileri Kandil'e gitsinler. Yürekleri varsa kendileri mücadele etsinler. Gariban halkın çocuklarına göz dikenler hesabını versinler. HDP milletvekillerinin yakasına yapışın, yüzlerine haykırın. Hacire ananın yaptığını yılmadan usanmadan yapın. Yıllardan beri sizlerin yüreğini yaktılar. Kendileri lüks sefa içerisinde yaşadılar, sizlere hayatı zehir ettiler. Sizlerde onları rahat bırakmayınız. Allah aşkına evlatlarınızı sizden koparan PKK ve yandaşlarına fırsat vermeyin. Onların parası pulu varsa sizinde tertemiz yüreğiniz var. Katillerden hep birlikte hesap soracağız. Devlet millet sizin yanınızdadır. Hacire anayı yalnız bırakmayın. Dağa evladı kaçırılan bütün analar Hacire ana gibi davranın. Zalimlere fırsat vermeyin. PKK denilen ve onların siyasi uzantıları HDP'lilerde din, iman, Allah korkusu olmayan teröristlerden korkmayın, yılmayın. PKK ve HDP'ye destek veren diğer siyasilere de fırsat vermeyin. Yüzlerine haykırın, evlatlarınızı cellatlara teslim etmeyin. Devlet arkanızda, millet arkanızda içişleri bakanımız Süleyman Soylu gece gündüz arkanızda, asker polis arkanızda. Hacire anaları destekliyoruz. Yolunuz açık olsun gazanız mübarek olsun. PKK terör örgütü tarafından evlatları kaçırılan bütün analar babalar kardeşler bacılar bu soysuzlardan korkmayın. Sizi kandırıp kendileri lüks hayat yaşayanlara fırsat vermeyin. Kırk yıldır sizlere bölgeye zulmeden PKK ve destekçilerine dik durun. Sizin evlat sevginiz onların kötü emellerinin üstesinden gelecektir" diye konuştu. - DİYARBAKIR