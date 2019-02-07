Son Dakika Haberleri: Gündüz'den Iğdır'da Cumhur İttifakına Çağrı

Gündüz'den Iğdır'da Cumhur İttifakına Çağrı

1 saat önce

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli ifade ettiği gibi 'Ülkenin bekası için söz konusu vatansa gerisi teferruattır' sözünün en çok ihtiyaç duyulduğu ilin Iğdır olduğunu düşünüyorum.

Gündüz'den Iğdır'da Cumhur İttifakına Çağrı, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli ifade ettiği gibi 'Ülkenin bekası için söz konusu vatansa gerisi teferruattır' sözünün en çok ihtiyaç duyulduğu ilin Iğdır olduğunu düşünüyorum. Bu nedenden dolayı Iğdır'da mutlaka cumhur ittifakının yapılması adına çağrıda bulunuyorum. Bu ittifak olmazsa kaybeden Iğdır olacak, kazanan HDP olacaktır" dedi.

Ülkenin bekası için söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünün asla oy kaygısı, ya da seçimi kazanma kaygısı ile söylenmiş bir söz olmadığını ve ülkenin çok zor dönemlerden geçtiğini söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, tabiri caizse ülke olarak bir var olma, yok olma mücadelesi ile karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Gündüz, ya birlikte olup ülkeyi yarınlara taşıyacaklarını ya da bu topraklarda yüz yıllardır gözü olanlara teslim olup yok olacağını belirterek, "Bundan dolayı adı yerel seçim olsa bile bu seçim adeta bir var olma, yok olma mücadelesinin verileceği çok önemli bir seçimdir. Bu seçimin cumhur ittifakı tarafından kazanılması halinde ülkemizin huzuru, selameti ve yarınları için çok önemli bir eşik geride bırakılacaktır. Bu gerçekler ışığında son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan güzel ilimiz Iğdır'da cumhur ittifakı olmalı mı, olmamalı mı şeklindeki tartışmaları yerinde ve doğru buluyorum. Memleketin bekası için söz konusu vatansa gerisi teferruattır söyleminin en çok ihtiyaç duyulduğu ilin Iğdır olduğunu düşünüyorum. Çünkü Iğdır ilimiz kişisel ihtiraslara, parti menfaatlerine heba edilmeyecek kadar değerli bir ildir. Iğdır'da Ak Parti ve MHP kesinlikle ittifak yapmalıdır. Hatta bu ittifaka katılmak isteyen diğer partilerde şartsız, koşulsuz destek vermelidir. Ama, fakat, lakin şartlarını öne sürmeden. Iğdırlı biri olarak, Iğdır'ı çok iyi bilen biri olarak Iğdır'da ittifak yapılmazsa kesinlikle seçimi HDP kazanır. O halde kaybeden Iğdır olur, kaybeden Iğdır halkı olur, kaybeden Türkiye olur, kaybeden hepimiz oluruz. Bu kapsamda Iğdır halkı olarak Cumhurbaşkanımızdan ve Devlet Bahçeli'den özellikle ricamız Iğdır'da cumhur ittifakının biran önce hayata geçirilmesidir. Parti kaygısı, kişi kaygısı duymadan hangi parti öncülünde olursa olsun, cumhur ittifakı Iğdır için elzem ve vazgeçilmez bir meseledir. İnanıyoruz ki taşıdığımız endişeleri ve kaygıları Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'de taşımaktadır. Gelin hep beraber bir olalım, beraber olalım. Iğdır'ın HDP zihniyetine teslim edilmesine seyirci kalmayalım" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:58 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Iğdır, Güncel
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