Son Dakika Haberleri: Gündüz'den Vali Ünlü'ye Teşekkür

Gündüz'den Vali Ünlü'ye Teşekkür

49 dakika önce

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz Iğdır Valisi Vali Enver Ünlüye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gündüz'den Vali Ünlü'ye Teşekkür, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz Iğdır Valisi Vali Enver Ünlüye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Iğdır Valiliğine halkına hizmet için daha hızlı karar alınabilen, daha istikrarlı bir idari anlayış ile yola çıktıkları için teşekkür ettiklerini ifade eden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, " Öncelikli olarak toplumsal ayrışmalara mahal vermeden, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden, yandaş olmayan, ayrımcılığa gitmeden, tüm Iğdırlıları bir bütün olarak gören ve kucaklayan bir anlayışı ile gece gündüz çalışan Valimiz Ünlü, serhat Iğdır'da ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların bütüncül bir biçimde ele alarak, sorunları ötelenmeden derhal çözümüne gidilmesi anlayışını tüm kurumlara tatbik etti. Iğdırlının milli ve manevi hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, geneli ile müzakere ederek gönüllere dokundu. Devletimizi korumak uğruna canlarını hiçe sayan asker, polis, güvenlik korucularımızın dış düşmanlara ve onların içerideki işbirlikçilerine karşı şerefle mücadele etmiş Şehit ve Gazilerimizin tüm hatıratlarına sahip çıktı. Şehit ve gazi ailelerinin acılarını bir nebze olsun dindirmenin en büyük görevlerinden bir tanesi olduğu bilincine varan Valimiz Enver Ünlü'ye teşekkür ederiz" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:04 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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