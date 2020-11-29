Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen - Son Dakika

Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen

29.11.2020 10:37
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen, System.String[]

DİYARBAKIR'da, Dağkapı Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Özkan Yükselmiş, gündüz hastalarına bakarken akşam da sosyal medya üzerinde hekim adaylarına ücretsiz Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) eğitimi veriyor.

DİYARBAKIR'da, Dağkapı Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Özkan Yükselmiş, gündüz hastalarına bakarken akşam da sosyal medya üzerinde hekim adaylarına ücretsiz Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) eğitimi veriyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Devlet Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Eğitmeni Dr. Özkan Yükselmiş, çocukluk hayali olan hekimliğe 2010 yılında kavuştu. Yükselmiş, 2013 yılından bu yana TUS eğitmenliği yaparken, şimdi de pandemi nedeniyle sosyal medya üzerinden yaklaşık 25 bin hekim adayına eğitim veriyor. Yükselmiş, gündüz görev yaptığı hastaneden çıktıktan sonra çeşitli platformda hekim adaylarına eğitmenlik veriyor.

'PANDEMİ SÜRECİYLE BİRLİKTE ONLİNE EĞİTİMLER ÇOK İLERLEDİ'Pandemi nedeniyle online eğitimlerin artığına dikkat çeken Dr. Özkan Yükselmiş, "Şu anda da birçok tıp fakültesi öğrencisi online eğitimle insanlığın en kutsal görevini öğrenmekle meşgul. Biz burada tıp fakültesi öğrencileri, doktor adayları için ücretsiz dersler düzenliyoruz. Sosyal medyada verdiğim eğitimle hekim adaylarına destek oluyorum. Pandemiden önce tıp fakültesi olan illere konferanslara, kongrelere gidiyorduk. Yılda ortalama  20 üniversiteye uğruyorduk. Röntgen ve tomografi yorumlamak için özel kanalımız var. Tecrübelerimizi meslektaşlarımıza aktarıyoruz. TUS'a hazırlanan 6'ncı sınıf öğrencilerine ya da yeni mezun doktor adaylarına sorular çözüyoruz. Videolar hazırlıyoruz. elimizden geldikçe canlı yayınlar yapıyoruz. Özellikle pandemi süreciyle birlikte online eğitimler çok ilerledi" dedi.'GÜNDÜZ HASTALARA BAKIYORUM, AKŞAM DA ÖĞRENCİLERE DERS VERİYORUM'Yükselmiş, görev yaptığı hastanede gündüz hastalara baktığını akşam ise hekim adayları için ders verdiğini belirterek, şunları söyledi: "Doktorluğumuzu da aynı zamanda devam ettiriyoruz. Gün içinde de koronavirüs hastalarına, fizik tedavi hastalarına bakıyorum. Akşamları da öğrencilerimize soru çözüyorum. Branşımla ilgili gelişmelerden haberdar ediyorum. Sosyal medyadaki kanallarımıza ulaşım ücretsizdir. Fakat bazı noktalarda detaylı eğitim isteyen arkadaşlarımızı ücretli yerlere yönlendirebiliyoruz. Şu anda da insanlar bir tercih döneminde. Tercihlerde nelere dikkat etmeleri lazım bunlarla ilgili uzun bir canlı yayın yaptık. 20'ye yakın doktoru konuk ettik. Mart ayındaki TUS'a hazırlanmak isteyen doktor adayları var. 14 bin insan bu sınava giriyor. 4,5 aylık bir süre içinde neye nasıl çalışmalı, hangi aşamada nasıl yardım almalı gibi bununla ilgilide kayıtlar sürüyor. Buralara girebiliyor. Bunun dışında belli günlerde akşamları soru çözümleri oluyor."

Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen

Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fizik Tedavi bölümü, Devlet Hastanesi, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen - Son Dakika


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