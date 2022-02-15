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Gündüz fırından aldığı çuvalla gece baskülü çaldı - Son Dakika

Gündüz fırından aldığı çuvalla gece baskülü çaldı

15.02.2022 11:45
Gündüz fırından aldığı çuvalla gece baskülü çaldı

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir adam, gündüz çalışanlardan aldığı çuval ile gece girdiği lahmacun fırınındaki baskülü çaldı.

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir adam, gündüz çalışanlardan aldığı çuval ile gece girdiği lahmacun fırınındaki baskülü çaldı.

Alınan bilgilere göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir lahmacun fırınında meydana geldi. 11 Şubat Cuma günü fırına gelen yaşlı adam çalışanlardan bir çuval istedi. Çuvalı alan yaşlı adam gece iş yerinin ardiye bölümüne gelerek içerdeki baskülü çuvala koyup çaldı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, zanlının 66 yaşındaki Yusuf Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Lahmacun fırınının sahibi Ferahi Solak, "Yaşlı bir amca 65-70 yaşlarında bizden çuval almıştı. İşin ilginç tarafı bizden almış olduğu çuval ile geldi iş yerimizde bizi soydu. Ambarda bulunan baskülümüzü aldı. Daha sonra ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı" dedi.

(Mustafa Kılınç/ İHA)

Gündüz fırından aldığı çuvalla gece baskülü çaldı
Gündüz fırından aldığı çuvalla gece baskülü çaldı

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gündüz fırından aldığı çuvalla gece baskülü çaldı - Son Dakika


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