"Gündüz Geceye Muhtaç" temalı filmin gösterimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gündüz Geceye Muhtaç' temalı filmin gösterimi yapıldı - Son Dakika

"Gündüz Geceye Muhtaç" temalı filmin gösterimi yapıldı

6 saat önce

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'nde "Gündüz Geceye Muhtaç" temalı film izletildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'nde "Gündüz Geceye Muhtaç" temalı film izletildi.

Gündüz Geceye Muhtaç temalı filmin gösterimi yapıldı

Necip Fazıl Kısakürek, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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