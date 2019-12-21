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"Gündüz Geceye Muhtaç" temalı filmin gösterimi yapıldı
6 saat önce
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'nde "Gündüz Geceye Muhtaç" temalı film izletildi. Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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