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(Gündüz görüntüleriyle) ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

(Gündüz görüntüleriyle) ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

14.12.2021 09:24
(Gündüz görüntüleriyle) ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşeti yaşayan ailenin komşusu Serkan Demir, "Elektrikli sobadan çıkmış. Soba devrilmiş" dedi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. 6 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını söndürdü.

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından bodrum katta yapılan incelemede Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9) ve Selva Hammud'un(1) cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuğun cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında anne Fatma Hammud'un (35),  2 yaşındaki Şakkır Hammud'u da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi.Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"SOBA DEVRİLMİŞ"Yangının nedeninin devrilen soba olduğunu söyleyen dehşeti yaşayan ailenin komşusu Serkan Demir, "Gerçek üzücü bir olay. Yangının nedeni az önce açıklandı. Elektrikli sobadan çıkmış. Soba devrilmiş. Altı kişilik bir aileydiler. Çocuk ve anneleri vardı. Ben o sırada evde yoktum. Telefon açtılar geldim. Bildiğim kadarıyla bir tane erkek kardeşi var. Kadın çorap fabrikasında çalışıyor" dedi.Başka bir komşu olan Mithat Polat, "Çocukların babası cezaevinde. 2 yıldan fazla burada yaşıyorlar. Gece zaten 02.00'de yangın oldu. Millet şaşırdı. Camlar kırılmıyorö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: ----------------------Çocuğun kıyafeti-Kırılan camlardan detay-Evin dışarıdan görünüşü-Serkan Demir ile röp

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Serkan Demir, Suriyeli, Esenyurt, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Gündüz görüntüleriyle) ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Gündüz görüntüleriyle) ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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