(Gündüz görüntüleriyle) İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU - Son Dakika

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

EK///

-Tuzla D-100 Karayolu'nda kesilen yol

-Geri dönen araçlar

-Detaylar

GEÇİLEN//

Jandarma ve polis ekipleri

Araçların durdurulması

Araçların geri gönderilmesi

Genel ve detay görüntü

- İstanbul