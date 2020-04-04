(Gündüz görüntüleriyle) İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU - Son Dakika

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(Gündüz görüntüleriyle) İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU
6 saat önce
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu.
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul
'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle belirlenen araçlar dışında İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Avrupa Yakası
'nda D100 Karayolu Gümüşyaka
mevkii ve Avrupa Otoyolu Çerkezköy
mevkiinde, Anadolu yakasında ise Tuzla
D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Kocaeli
Vali Muammer Güler
Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülere de ceza kesildi.
Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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EK///
-Tuzla D-100 Karayolu'nda kesilen yol
-Geri dönen araçlar
-Detaylar
GEÇİLEN// Jandarma
ve polis ekipleri
Araçların durdurulması
Araçların geri gönderilmesi
Genel ve detay görüntü
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:33 Kaynak: DHA
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