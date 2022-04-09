"Gündüz hırsızları" yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL'da gündüz apartman sakini gibi girdikleri binalarda boş olduklarını tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yaptığı belirlenen 8'i kadın 11 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bağcılar, Beyoğlu, Güngören ve Fatih'te meydana hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları tespit edildi. Hırsızların gündüz apartman sakini gibi girdikleri binalarda boş olan daireleri tespit ettikleri daha sonra göbek kilitlerini kırarak hırsızlık yaptıkları belirlendi.