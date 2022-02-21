Üye Girişi
Gündüz hizmet merkezlerinde engellilere yönelik rehber hazırlandı - Son Dakika

Gündüz hizmet merkezlerinde engellilere yönelik rehber hazırlandı

21.02.2022 11:05
Gündüz hizmet merkezlerinde engellilere yönelik rehber hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla örnek bir rehber hazırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla örnek bir rehber hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açılamaya göre, engelli bireyler ve ailelerinin güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin yarı sıra kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen kişiler haline gelebilmesi konusunda gündüz hizmet merkezleri önemli bir yer tutuyor.

Gündüz hizmet merkezlerinde, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla engelli bireyler ile ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmeti, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmetleri tam gün, yarım gün veya seanslı olarak sunuluyor.

Kasım 2021 itibarıyla Bakanlığa bağlı engelli bireye yönelik hizmet veren 25 müstakil, 104 kuruluşa bağlı olmak üzere toplam 129 gündüz bakım merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde toplam 1159 engelli birey ve ailesi hizmet alıyor. Belediyeler bünyesinde ise 66 merkezde 95 bin engelli bireye aktif hizmet veriliyor.

Belediyeler, STK'lar ve diğer ilgililerin yararlanması amaçlanıyor

Uygulanan gündüz hizmet modeli ve merkezlerden hizmet alan engelli birey sayısının artırılmasını hedefleyen Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla bir rehber hazırlandı.

Gündüz hizmet merkezi açma amacında olan kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi hedefiyle hazırlanan rehber, örnek bir gündüz hizmet merkezine ilişkin yapılanma ve işleyiş sürecini içeriyor.

Rehberden, il müdürlüklerinin yanı sıra, gündüz hizmet merkezi açmayı planlayan belediyeler, STK'lar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların da yararlanması amaçlanıyor.

Rehberde gündüz hizmet merkezi tasarımı en geniş anlamıyla yer alıyor. Gündüz bakım ve rehabilitasyon birimi ile ihtiyaca ve kaynağa göre belirlenmiş atölyeler, engelli bireylere yönelik bir gündüz hizmet merkezinde yer alması zorunlu birimler olarak belirtiliyor. Diğer birimlerin ise kurum ve kuruluşların fiziki, mali ve insan kaynağı kapasitesine göre belirlenebileceği ifade ediliyor.

Rehberde hizmetin yerelde engelli bireylere ve ailelerine en yakın yerde sunulması, erişilebilirliğin kolaylaştırılması ve ihtiyaca göre tasarlanmış olmasının önemi vurgulanıyor.

Rehbere, "https://www.aile.gov.tr/media/97638/engelli_bireylere_-yonelik_-gunduz_-hizmet_-merkezi_-rehberi.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

YORUMLAR
500
Cizre'de toplumsal duyarlılık etkinlikleri yapıldı Cizre'de toplumsal duyarlılık etkinlikleri yapıldı Engelli sporcu başarılarıyla yüzmede adını duyurmak istiyor Engelli sporcu başarılarıyla yüzmede adını duyurmak istiyor Gündüz hizmet merkezlerinde engellilere yönelik rehber hazırlandı Gündüz hizmet merkezlerinde engellilere yönelik rehber hazırlandı

Rehabilitasyon, Engelli, Rehber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gündüz hizmet merkezlerinde engellilere yönelik rehber hazırlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Cinnet geçiren polis memuru boşandığı eşini öldürmüştü! Yoldan geçen 17 yaşındaki kızı da yaraladı
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
11:04 İncecik bir genç kadındı! Şimdi o eski halinden eser yok! Kader'in inanılmaz değişimi
11:01 Uzun süre psikolojik tedavi görmüştü! Arda Kural eski günlerine geri dönüyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşındı! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 11:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Gündüz hizmet merkezlerinde engellilere yönelik rehber hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement