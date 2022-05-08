Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi - Son Dakika
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Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi

08.05.2022 23:03

Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi Kocaeli'nin Derince ilçesinde barakada nargile içen ve közünü söndürmeden ayrılan şahıslar yangın çıkmasına sebep oldu.

Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde barakada nargile içen ve közünü söndürmeden ayrılan şahıslar yangın çıkmasına sebep oldu.

Olay, Deniz Mahallesi Osmanbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan barakadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler arasında kalan barakaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Ekipler, gündüz nargile içilen barakada yangının közden çıktığını tespit etti.

Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi
Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi
Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi
Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi
Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi
Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi - Son Dakika
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