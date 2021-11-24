Üye Girişi
Gündüz öğretmen gece yönetmen - Son Dakika

Gündüz öğretmen gece yönetmen

24.11.2021 10:44

- Gündüz öğretmen gece yönetmen Bingöl'de bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Yunus Çiftçi, akşamları da Şehri Bingöl Tiyatro ekibinin yönetmenliğini yapıyor.

- Gündüz öğretmen gece yönetmen

BİNGÖL - Bingöl'de bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Yunus Çiftçi, akşamları da Şehri Bingöl Tiyatro ekibinin yönetmenliğini yapıyor.

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okurken, 2001 yılında Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılan seçmeyle bir oyunda hamal rolünü üstlenen sınıf öğretmeni Yunus Çiftçi, o günden bu yana çok sayıda oyunda rol alarak öğretmenlik mesleğine başlamasına rağmen tiyatrodan kopmadı. Yaklaşık 15 yıl önce meslektaşlarıyla Şehri Bingöl Tiyatrosunu kuran Çiftçi, merkez Mustafa Kemal Paşa İlkokulundaki derslerden arta kalan vaktinde de tiyatroda yönetmenlik yapıyor. Hem yetişkin hem de çocuk oyunları hazırlayan Çiftçi, Ankara, İstanbul gibi şehirlere turneler düzenleyerek tiyatro severlerle bir araya geliyor.

"Hem öğretmenliği hem tiyatroyu ilk günkü şevkle yapıyorum"

Öğretmenlik mesleğinde 20'nci yılını geride bırakan Çiftçi, hem öğretmenliği hem de tiyatroyu ilk günkü şevk ile yaptığını söyledi. Çiftçi, "Sınıf öğretmeniyim, mesleğimin 20'nci yılındayım. Öğretmenliğimin yanı sıra Bingöl'de 2007 yılından beri yarı amatör yarı profesyonel anlamda tiyatro çalışmalarını yürütmekteyim. Gündüz mesai saatleri içinde derslerime giriyorum. Akşamları da diğer ekip arkadaşlarımla birlikte tiyatro eğitimini yapmaktayız. Ben her iki işimi de severek yapıyorum. Tiyatro çalışmalarına özellikle 2007'den başladığımızdan itibaren şevkle, arzu ile işimi icra etmeye çalışıyorum. Özellikle tiyatro eğitimini egzersiz adı altında okulumdaki ve diğer okullardaki çocukların tiyatro eğitimine, drama eğitim derslerine de giriyorum. Akşam ki provalarımızda genelde biz yetişkinlere yönelik oyunlar yapıyoruz ve zazaca yapıyoruz bunu. Bunu bir öğretmen olarak niçin yapıyorum? Ben işimi severek yapıyorum, bu işimi yaparken de memleketime, çocuklarımıza, insanımıza nasıl faydalı oluruz, kültürümüze nasıl bir katkımız olur onun gayreti içindeyiz" dedi.

Şimdiye kadar 80 oyun sahnelendi

Çocuk ve yetişkin oyunlarıyla birlikte şimdiye kadar yaklaşık 80 oyun sahnelediklerini aktaran Çiftçi, "İnşallah son nefesime kadar hem öğretmenlik mesleğimi icra edeceğim hem de tiyatro çalışmalarına son hız devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

7 yıldır Çiftçi ile tiyatro sahnesinde olduğunu kaydeden Yasin Torak ise "Yunus Çiftçi hocam ile beraber 7 yıldır tiyatroyla ilgileniyoruz. Kendisi gündüz öğretmenlik yapar, akşam da o yorgunlukla ben ve benim gibi arkadaşlara tiyatroyu sevdirmek adına elinden her şeyi yapar. Bunu da üstelik hiçbir beklenti içinde olmadan yapar. Bugüne kadar yapmış olduğu yüzlerce oyun var. Benim gibi de 50-60 tiyatrocu yetiştirmiştir. Eli öpülesi bir insan. Kendisine bu emeği için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Gündüz öğretmen gece yönetmen
Gündüz öğretmen gece yönetmen
Gündüz öğretmen gece yönetmen
Gündüz öğretmen gece yönetmen

Yunus Çiftçi, Yönetmen, Öğretmen, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gündüz öğretmen gece yönetmen - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu 11:39 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı 11:36 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler 11:30 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler Yabancı uyruklu şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi 11:14 Yabancı uyruklu şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!

Son Dakika Haberleri
11:38 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu
11:38 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
11:35 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
11:31 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
11:30 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler
11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu
11:16 Meral Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı
11:14 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!
11:10 Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!
Bu ifadeyi ilk kez kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, satır arasında 2023 seçimlerinin formülünü verdi Bu ifadeyi ilk kez kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, satır arasında 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:44
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: Gündüz öğretmen gece yönetmen - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement