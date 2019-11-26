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Gündüz Öğretmenler Günü'nü kutladı, gece kalp krizinden öldü
6 saat önce
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, dün öğlen düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü' programına katılan, 28 yıllık Almanca öğretmeni Emin Alkan (51), gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
KONYA'nın Beyşehir
ilçesinde, dün öğlen düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü
' programına katılan, 28 yıllık Almanca öğretmeni Emin Alkan (51), gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Beyşehir'de oturan ve Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde görev yapan Emin Alkan, dün '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Beyşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Alkan, saat 01.00 sıralarında, fenalaşması üzerine Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alkan için bugün Eşrefoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Alkan'ın meslektaşları, öğrenciler ve yakınları katıldı. Emin Alkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından memleketi Denizli'ye gönderildi.
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