Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor - Son Dakika

Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor

07.03.2021 12:18

Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallarken, akşamları da eğitimini aldığı sanat faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın otobüs şoförü Merve Sağ gün boyu direksiyon...

Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallarken, akşamları da eğitimini aldığı sanat faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın otobüs şoförü Merve Sağ gün boyu direksiyon sallarken, akşamları da eğitimini aldığı sanat faaliyetlerine devam ediyor. Kadın sürücü, yaptığı Atatürk büstünü çalıştığı birime kazandırdı.

Girdiği sınavı kazanarak otobüs şoförü olarak göreve başlayan Merve Sağ, görevdeki birinci yılını geride bıraktı. Sağ, bir yıl boyunca trafik yoğunluğuna, zorlu yollara ve toplum baskısına aldırmadan görevini başarıyla sürdürdü. Kendisine 'Olmaz, yapamazsın' diyenlere inat çocukluk hayalinden vazgeçmeyen Sağ, kadınların da otobüs kullanabileceğini herkese gösterdi. Merve Sağ, "Küçük yaşlardan beri otobüs kullanmak hayalimdi, sonunda gerçekleştirebildiğim için mutluyum. Bütün kadınlar gibi ben de tepki aldım. 'Yapamazsın', 'otobüs çok büyük', 'kaza olur', 'beceremezsin' gibi bir sürü tepki aldım ama yapabildiğimi gösterdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Kadının gücünü herkese göstermiş olduk. Sabah erken kalktığımızda da, akşam da, gün içerisinde de kentin yolları bize emanet. Yolcularımız bize emanet. Yeri geliyor onların ablaları, anneleri, teyzeleri oluyoruz. Kadınlar olarak biz de bu yollardayız" dedi.

Üniversitede resim öğretmenliği okudu

18 yaşından bu yana araç kullandığını söyleyen Sağ, üniversite öğrenimini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği Heykel Anasanat Dalı'nda tamamladı. Resim ve heykelle arasındaki bağı hiç koparmayan Sağ, arkadaşı Yusuf Ziyahan Marangoz'un atölyesinde bir Atatürk büstü yaptı. Sağ'ın yaptığı büst, belediyenin toplu taşıma araç yerleşkesindeki birimin önüne yerleştirildi. Merve Sağ, iş dışındaki zamanının önemli bir kısmını arkadaşının atölyesinde geçirdiğini belirterek, "İkimiz de güzel sanatlar fakültesi mezunu olduğumuz için çalışmalarımızı burada sürdürüyoruz. En azından hobi amaçlı da olsa bunu devam ettiriyor olmak çok keyifli. İşimi severek yapıyorum, keyifle araç kullanıyorum. Daha sonrasında kalan süremi genellikle burada geçiriyorum" diye konuştu.

Şoför arkadaşları da Sağ'a destek verdi

Merve Sağ, yaptığı Atatürk büstünü çalıştığı birimin girişine özenle yerleştirdi. İşini de, sanatını da severek icra ettiğini vurgulayan Sağ, "Bir senedir görevimi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir. Hem otobüsü sürüyorum hem de heykel çalışmamı yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağ, büstün yapılış aşamasından birime yerleştirilme aşamasına kadar çalışma arkadaşlarının da büyük desteğiyle karşılaştığını sözlerine ekleyerek, "Atatürk zaten her zaman kalbimizde. Şoför ağabeylerimiz, ablalarımız da sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Kaideyi beraber hazırladık. Sadece Atatürk büstünü ben tasarlamış oldum. Ama güzel bir sonuç ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor
Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor
Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor
Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor
Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Heykel, Mersin, İcra, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gündüz otobüs sürüyor, akşam sanatla uğraşıyor - Son Dakika


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