Gündüz pilav satıp gece sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gündüz pilav satıp gece sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Gündüz pilav satıp gece sokak hayvanlarını besliyor

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pilav satan Taner Gökçe, çevredeki esnaftan topladığı yiyecekleri, dağlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pilav satan Taner Gökçe, çevredeki esnaftan topladığı yiyecekleri, dağlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Taner Gökçe, yaklaşık 2 yıl önce Kütahya'nın Domaniç ilçesine giderken dağlık bölgedeki sokak hayvanlarının kış şartlarındaki zorlu yaşam mücadelesini gördü.

Daha sonra onlara yardım etmeye karar veren Gökçe, çevredeki vatandaşlardan ve esnaftan topladığı yiyecekleri, geceleri sokak hayvanlarına bırakmaya başladı.

Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın 3 günü kendi aracıyla gidip sahipsiz hayvanları beslediğini söyledi.

Hayvanların karlı zeminde yiyecek bulmakta güçlük çektiğini anlatan Gökçe, şunları kaydetti:

"Topladığım kemik ve ekmekleri kaynatıp kovalara koyarak araziye bırakıyorum. Sadece köpekler değil, kuşlar da var. Böylelikle bir katkımız olsun. Sonuçta köpekler de bir canlı bu yüzden yemeğe ihtiyaçları var. İki günde bir geliyorum. Sokak hayvanlarına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Katkıda bulunurlarsa sevinirim. Maddi anlamda değil, ekmek ve yemek artığı olur. Biriktirsinler ben gelip alırım."

Gündüz pilav satıp gece sokak hayvanlarını besliyor

Taner Gökçe, İnegöl, Bursa, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:09 Kaynak: AA
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