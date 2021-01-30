Gündüz uzaktan eğitim verip, geceleri okul koridorlarına hayat verdiler - Son Dakika

Gündüz uzaktan eğitim verip, geceleri okul koridorlarına hayat verdiler

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe ve Görsel Sanatlar Öğretmeni, gündüz uzaktan eğitimden kalan zamanlarında okulun koridorlarına öğrencilerin istifade edeceği dersle ilgili bölümler oluşturdu.

Pandemi nedeni ile uzun süredir okullarından ayrı kalan Ermenek Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerini, okulların açılacağı gün farklı bir sürpriz bekliyor. Okulun Türkçe Öğretmeni Ersin Ay ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Özdal, iki yıl önce yapmayı planladıkları projeyi pandemi sürecini fırsat bilerek gerçekleştirdi. Koridorlarda her ders için farklı bir bölüm ayrılırken, Türk Bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının çizildiği bölüme 'Şeref Köşesi' ismi verildi. Fotoğraf çizimlerini ve yazılarını Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Özdal yaparken, Türkçe bölümünü Ersin Ay, İngilizce bölümünü Ahmet Raci Demirbaş, Fen Bilgisi bölümünü Diğdem Türk Ay ve Biyoloji bölümünü Nezahat Sezgin Özdal öğretmenler tasarladı. Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, Şube Müdürleri ile birlikte okulu ziyaret ederek, okul Müdürü Hasan Opruklu ve projeyi gerçekleştiren Türkçe öğretmeni Ersin Ay ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Özdal'dan proje hakkında bilgiler aldı.

"İlçemiz, ülkemize birçok değerli devlet adamını yetişmiş bir ilçedir"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, "Öğretmenlerimiz canlı dersler vesilesiyle yoğun bir program süreci geçirdi. Bu etkinlikleri, bu projeleri ders dışı zamanlarında akşamları gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışarak yaptılar. Ben kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. İki aydır yaklaşık burada çalışıyorlar. Okullarından öğrencilerimiz uzaktalar, pandemi sürecinden dolayı. Geldiklerinde okulunda bir farklılık, farkındalık oluştuğunu hissetsinler, sevsinler. Öğrenirken eğlenerek öğrensinler. Bunu istiyoruz bunun için dört gözle öğrencilerimizi bekliyoruz. Bu noktada emek harcayan öğretmenlerimize, idaremize teşekkür ediyorum. Bu noktada bizi destekleyen Sayın Kaymakamımıza, Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah geldiklerinde çocuklarımızla yüz yüze kavuştuğumuzda, özledik onları, öğretmenlerimiz özledi ve çocuklarımız da okullarını özlediler. İnşallah güzel etkinlikler, güzel faaliyetlerle, güzel bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağlayacağız. İlçemiz, ülkemize birçok değerli devlet adamını yetişmiş bir ilçedir. Bundan sonra da güzel öğrencileri yetiştirecek, ülkemize hizmet etmelerini sağlayacağız" dedi.

"Çocuklarımız için gece gündüz çalıştık"

Projenin mimarı Türkçe öğretmeni Ersin Ay ise, "İki yıldır ben araştırma yapıyorum bu konuda ama pandemi salgını dönemi ile sokağa çıkma yasağı olduğu için geçen yıl başlayamamıştık. Amacımız edebiyatı Türkçeyi çocuklara daha hoş, daha çekici bir dille aktarmaktı. Bu amaçla yola çıktık. Çocuklarımızın da aynı zamanda teneffüslerde, boş zamanlarında koridorda geçtiği zamanları daha verimli kılmak amacımız da vardı aslında. Bu amaçla yola çıktık iki yıl önce planlamıştık bu sokağımızı, ancak dediğin gibi bazı nedenlerden dolayı başlayamadık. Bu yıl pandemi nedeniyle okulların kapanmasını fırsata çevirdik. Bu fırsattan istifade ederek sokağımızı yapmaya karar verdik. Plan aşamasından sonra gerekli malzemeleri temin ettik. İlk önce koridorumuzun duvarlarını alçıyla kapladık, boyadık, düzgün bir zemin oluşturmak amacıyla bunu yaptık. Daha sonra görsel sanatlar öğretmenimiz Muhammet Özdal'ın yardımlarıyla resimleri çizmeye ve boyamaya başladık. Bu şekilde sokağımızın çalışmalarına başladık. Sokağımızda 'Şeref Köşesi' dediğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak Milli Şairimiz Mehmet Akif ve yine Türkçe'nin resmi dil olmasında büyük katkı sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey öncelikle resmettik, sözlerini resimlerini çizdik. Çalışmalarımız yaklaşık 65-70 gündür sürüyor. Neredeyse Muhammed hocamla birlikte gece gündüz çalıştık burada. Tabi bazı imkansızlıklar, maddi manevi sıkıntı olsa da biz emek vererek, alın teri dökerek Türkçe Sokağımızı çocuklarımız için hazırladık. İnşallah çocuklarımız okula geldiğinde büyük sürprizlerle karşılaşacaklar. özellikle anlatıyorduk biz bunları çocukların ama ne kadar anlatsak da bir Mevlana'yı, bir Karacaoğlan'ı, bir Mehmet Akif'i çocuklar karşısında gördüğü zaman çok daha etkili olacağına, çok daha verimli olacağına inanıyorum" dedi.

"Gece 1'lere 2'lere kadar çalıştıklarını biliyoruz"

Eşlerini ziyaret ederek yaptıkları çalışmaları inceleyen Biyoloji öğretmeni Nezahat Sezgin Özdal, "Bugün geldik, gördük gerçekten de güzel ürünler çıkartmışlar. Öğretmen olarak hani biz de gurur duyduk onunla. Akşam saatlerinde çocuklara baktık biz genel anlamda, daha rahat çalışabilmeleri açısından" diye konuştu.

Eşlerinin gece yarılarına kadar öğrencileri için çalıştıklarını söyleyen Fen Bilgisi Öğretmeni Diğdem Türk Ay'da, "Evet bugün buradayız yaptıkları işlerin bizde arkasındayız. Çok güzel şeyler ortaya koydular, çok uğraştılar gerçekten. Hocamın da söylediği gibi gece 1'lere 2'lere kadar burada çalıştıklarını biliyoruz. Hatta evde bile uğraştılar, sürekli bir tasarım halindelerdi, bakıyorlardı nereye nasıl ne yapsak onları düşünüyorlardı. Gerçekten de değdiğini düşünüyoruz. Baktığımız zaman onlarla gurur duyuyoruz. Gerçekten öğrencilerimizin hoşuna gidecek" şeklinde konuştu.

Okulda Şeref Köşesi, Türkçe, İngilizce ve Fen bölümleri tamamlanırken, tarih ve coğrafya bölümlerinin ilerleyen zamanlarda yapılacağı belirtildi. Öğrencileri için gece gündüz çalışan öğretmenler, günün yorgunluğunu satranç oynayarak attı.