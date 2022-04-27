Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar - Son Dakika
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Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar

27.04.2022 11:17
Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı bir apartmanın kapısı çalındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı bir apartmanın kapısı çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, apartmanın giriş kapısının yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu apartman yöneticisi Mehmet Öcel'e bildirdi.

Kapının çalındığını doğrulayan apartman yönetici Öcel konuyla ilgili yaptığı açıklama da olayın gündüz saatlerde gerçekleştiğini belirtirken, benzer olaylarda artış yaşandığını söyledi.

Öte yandan çalınan kapıyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi. - MALATYA

Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar
Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar
Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar
Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar

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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar - Son Dakika


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