Gündüz vakti ev soyan 3 kadın kamerada - Son Dakika

Gündüz vakti ev soyan 3 kadın kamerada
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kadın, girdikleri evden 16 bin lira ile 30 çeyrek altını alıp, kaçtı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kadın, girdikleri evden 16 bin lira ile 30 çeyrek altını alıp, kaçtı.
Hırsızlık olayı, Orhaniye Mahallesi Cevher Sokak'taki tek katlı evde yaşandı. Kimsenin olmadığı eve giren kimlikleri belirsiz 3 kadın, 16 bin lira ile 30 çeyrek altını alıp, kaçtı. Kadınların eve girişi ve kaçışları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken hırsızlık olayı, ev sahiplerinin gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, hırsızların kimliklerini tespit edebilmek için görüntüleri incelemeye aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:59 Kaynak: DHA
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