Gündüz Vakti Evden 3 Bin Lira Çalındı
39 dakika önce
ADIYAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler gündüz vakti girdikleri evden 3 bin lira çalarak kayıplara karıştı.
ADIYAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler gündüz vakti girdikleri evden 3 bin lira çalarak kayıplara karıştı.
Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arafatlar Caddesi üzerinde Mesut Bozaner'e ait eve kimsenin olmadığı esnada giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 3 bin lirayı alarak kaçtı. Eve gelen Bozaner, kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin içinde Bozaner ile yaptığı incelemede 3 bin liranın çalındığını fark etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan parmak izi çalışması ve görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:34 Kaynak: DHA
Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı
Merkez Bankasının Faiz Kararına Dolar ve Euronun İlk Tepkisi
Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü