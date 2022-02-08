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Gündüz vakti kaçarken yakalandılar - Son Dakika

Gündüz vakti kaçarken yakalandılar

08.02.2022 20:22
Gündüz vakti kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 23 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 23 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar açıklarında can salı içerisinde 23 göçmen Yunanistan'ın Kos adasına kaçarken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Ardı ardına 2 sal içerisinde kaçan 23 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler Bodrum Sahil Güvenlik botuna alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler daha sonra Muğla göç idaresine teslim edildi.

(Eren Ayhan/İHA)

Gündüz vakti kaçarken yakalandılar

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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