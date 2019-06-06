Son Dakika Haberleri: - Gündüz Vakti Kuyumcuyu Soyup Ortadan Kayboldular
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- Gündüz Vakti Kuyumcuyu Soyup Ortadan Kayboldular

1 saat önce

- Gündüz vakti kuyumcuyu soyup ortadan kayboldularGİRNE - KKTC'de polis, gündüz vakti bir kuyumcuyu soyup ortadan kaybolan 2 hırsızı arıyor.

- Gündüz vakti kuyumcuyu soyup ortadan kayboldular
GİRNE - KKTC'de polis, gündüz vakti bir kuyumcuyu soyup ortadan kaybolan 2 hırsızı arıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'nin en gözde yeri olan Girne Antik Limanı'nda 2 kişi bir kuyumcu dükkanını soydu. Öğlen saatlerinde kuyumcuya gelen soyguncular, içerideki iki çalışanı etkisiz hale getirerek kuyumcudaki mücevherleri çaldı. Hırsızlar elini kolunu sallayarak kuyumcudan çıkıp ortadan kayboldu. KKTC polisi, güvenlik kameralarından tespit edilen soyguncuların eşkallerini sosyal paylaşım sitesi üzerinden servis ederek görenlerin en yakın güvenlik birimlerine ihbar etmesi konusunda uyarıda bulundu.
İki soyguncunun öğleden sonra Lefkoşa bölgesinde görülmesi üzerine polis zanlıların Güney Kıbrıs Rum tarafına kaçabileceğinden şüphelenerek bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
Girne'de gündüz vakti gerçekleştirilen soygun halkta korkuya yol açtı.
- Gündüz Vakti Kuyumcuyu Soyup Ortadan Kayboldular
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:45 Kaynak: İHA
Girne, Kıbrıs, Polis, Güncel
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