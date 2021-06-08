Gündüz vakti park halindeki otomobili soydu - Son Dakika

Gaziantep'te gündüz vakti bir sitenin otoparkına giren hırsız, gözüne kestirdiği otomobili soyarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasını izleyen polislerin kimliğini belirleyerek yakaladığı şüpheli, adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir sitenin otoparkına giren şüpheli şahıs, yaptığı kısa süreli keşfin ardından gözüne kestirdiği bir otomobile yanaştı. Otomobilin kapısını kısa sürede açan şahıs, aracın içinden teyp ve çeşitli malzemeleri aldıktan sonra koşarak uzaklaştı. Aracına girildiğini fark eden otomobil sahibi durumu polise bildirdi. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Kısa sürede gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP