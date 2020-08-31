Gündüz vakti park halindeki otomobilin ses sistemini çaldı - Son Dakika

Gündüz vakti park halindeki otomobilin ses sistemini çaldı

Gaziantep'te, gündüz vakti park halinde bulunan bir otomobilin içindeki ses sistemini çalan şüpheli şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Gaziantep'te, gündüz vakti park halinde bulunan bir otomobilin içindeki ses sistemini çalan şüpheli şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bir otomobilden meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, otomobil içerisindeki ses sistemini çalan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

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